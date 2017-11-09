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На белорусско-литовской границе задержали группу нелегальных мигрантов

10.11.2017 10:53 — ЧП | Tut.by  
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9 ноября в Гродненском районе в пограничной зоне вблизи населенного пункта Лихачи группа из восьми граждан Вьетнама пыталась незаконно перейти границу — но была задержана, сообщает ГПК.


Нелегальные мигранты помещены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы для разбирательства с участием переводчика. Ищут организаторов переправы.

Это — не первая попытка нарушения белорусско-литовской границы выходцами из Юго-Восточной Азии. Ранее в конце октября на территории Литвы белорусские и местные пограничники задержали 6 вьетнамцев. В результате разбирательства выяснилось, что двое из них ранее уже задерживались за аналогичное правонарушение. Возбуждены уголовные дела за умышленное незаконное пересечение границы Беларуси, нелегалам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 
 
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Восемь граждан Вьетнама пытались незаконно перейти границу.

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