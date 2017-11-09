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Минчанка сбила ребенка, перебегавшего "зебру" на красный свет

10.11.2017 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, в котором в Минске на улице Столетова пострадал мальчик, сообщили в УГАИ Мингорисполкома.

ДТП произошло 9 ноября в 18 часов 20 минут. За рулем "Хонды", которая вблизи дома №42/2 по улице Столетова сбила ребенка, была женщина 1975 года рождения.

"Предварительно установлено, что мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора", — сообщили Sputnik в пятницу в ГАИ.

Ребенок в результате наезда автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии.

Минчанка сбила ребенка, перебегавшего "зебру" на красный свет
© Sputnik / Виктор Толочко
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В УГАИ также отметили, что в последнее время дорожно-транспортные происшествия с участием детей и подростков по вине взрослых стали случаться чаще.

В данной связи  в ведомстве также привели в качестве примера ДТП, которое произошло 2 ноября на проспекте Независимости. Тогда мужчина, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц", совершил наезд на женщину и ее 7-летнюю дочь, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина госпитализирована Больницу скорой медицинской помощи, девочка — в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ отмечают увеличение в столице числа ДТП с участием несовершеннолетних, которые случились по вине взрослых.

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