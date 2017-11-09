Минские спасатели освободили двух застрявших щенков за сутки

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Двух застрявших щенков за прошедшие сутки вытащили спасатели, сообщили Sputnik в пятницу в Минском городском УМЧС.

Первый случай произошел утром 9 ноября в гаражном кооперативе по проспекту Пушкина. До прибытия спасателей работники ГП "Фауна города" извлекли несколько щенков, застрявших между двумя металлическими гаражами. Однако одного достать не смогли. В итоге с помощью специального оборудования его освободили сотрудники МЧС.

Вечером того же дня спасателям сообщили, что щенок застрял в канализационном проеме по пятому Путепроводному переулке. Выяснилось, что щенок пролез в отстойник канализационной системы частного дома и застрял. Малыша освободили из плена спасатели, он не пострадал.

В минском управлении МЧС отметили, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. Каждый такой звонок с просьбой о помощи рассматривается индивидуально.

"Однако исходя из соображений гуманизма и при наличии возможности спасатели откликаются на такие случаи", — добавили в МЧС.