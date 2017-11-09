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Еще один наезд на ребенка в Минске: мальчика сбил автобус

10.11.2017 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Следователи, эксперты и сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства утреннего ДТП на улице Якуба Колоса, где автобус сбил ребенка, сообщили в минской Госавтоинспекции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели ДТП.

"Сегодня утром около 7 часов 40 минут совершен еще один наезд на ребенка — мальчика 12-и лет", – сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции столицы.

Установлено, что автобус двигался по улице Коласа по крайней полосе, а мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, сказали в ГАИ. "Хотя водитель и применил экстренное торможение, но наезда на ребенка избежать не удалось", — сказали в ГАИ.

Ребенок с травмами доставлен в Больницу скорой медицинский помощи. "На осмотр места происшествия выехали сотрудники УГАИ Минска и следственно-оперативная группа с экспертами управления ГКСЭ по Минску", — сказали собеседники Sputnik.

Они также отметили, что в последнее время увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних.

Ранее стало известно о еще одном случае наезда на ребенка. В четверг, 9 ноября, женщина за рулем Honda сбила мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция столицы отмечает увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

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