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Еще один наезд на ребенка в Минске: мальчика сбил автобус
10.11.2017 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Следователи, эксперты и сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства утреннего ДТП на улице Якуба Колоса, где автобус сбил ребенка, сообщили в минской Госавтоинспекции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели ДТП.
"Сегодня утром около 7 часов 40 минут совершен еще один наезд на ребенка — мальчика 12-и лет", – сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции столицы.
Установлено, что автобус двигался по улице Коласа по крайней полосе, а мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, сказали в ГАИ. "Хотя водитель и применил экстренное торможение, но наезда на ребенка избежать не удалось", — сказали в ГАИ.
Ребенок с травмами доставлен в Больницу скорой медицинский помощи. "На осмотр места происшествия выехали сотрудники УГАИ Минска и следственно-оперативная группа с экспертами управления ГКСЭ по Минску", — сказали собеседники Sputnik.
Они также отметили, что в последнее время увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних.
Ранее стало известно о еще одном случае наезда на ребенка. В четверг, 9 ноября,
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Госавтоинспекция столицы отмечает увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
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