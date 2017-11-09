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Приговор беглому вертикальщику Петрамовичу суд огласит 15 ноября

10.11.2017 12:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Суд Первомайского района Минска 13 октября огласит приговор бывшему заместителю главы администрации Партизанского района Минска Николаю Петрамовичу, сообщили в Мингорсуде.

Приговор беглому вертикальщику Петрамовичу суд огласит 15 ноября
© Sputnik / Анна Нефедова
Прокурор попросит срок для беглого вертикальщика, занявшего $500 тыс.

Информация о том, что чиновник сбежал с крупной суммой кредиторов, появилась в СМИ в конце 2016 года. Люди, которые одолжили Петрамовичу деньги, начали писать заявления в милицию. Через какое-то время он был задержан и помещен в СИЗО. Петрамовичу предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток.

"Оглашение судебного постановления состоится в 14.30 в понедельник", — сообщила Sputnik в пятницу помощник председатель Мингорсуда Анастасия Шильвян.

По ее словам, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси.

В ходе судебных прений прокурор Екатерина Высоцкая попросила суд назначить Петрамовичу наказания в виде 10 лет лишения свободы, а также применить к нему конфискацию имущества. Некоторые потерпевшие в суде заявили, что это слишком строгое наказание.

Адвокат убеждала суд не применять к Петрамовичу строгого наказания и оправдать его по ряду эпизодов.

По делу проходит более 30 человек, у которых мужчина занимал крупные денежные средства и не вернул. В ходе судебного разбирательства Петрамович раскаялся, просил прощения у потерпевших и обещал вернуть деньги, произошедшее он назвал "крестом на всю жизнь". С февраля 2017 года он находится в СИЗО под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокурор в ходе судебных прений попросил для бывшего чиновника, сбежавшего с 500 тысячами долларов, 10 лет лишения свободы.

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