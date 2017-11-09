Две пьяные барышни избили возле дискотеки трех несовершеннолетних

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Две представительницы слабого пола (1996 и 2000 годов рождения) подозреваются в нанесении телесных повреждений трем девушкам, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в поселке Козловщина (Дятловский район), куда подозреваемые приехали к своим парням, уже вместе с ними употребив спиртное. После чего девушки отправились на дискотеку.

"По пути нетрезвым барышням повстречались две школьницы 2004 года рождения. Под предлогом отсутствия фликеров (на самом деле они были) учениц жестоко избили. Повалили на землю и пинали ногами", — рассказал официальный представитель УВД Игорь Белозеров.

Он также отметил, что похождения нетрезвых барышень на этом не закончились. Позже они напали на девушку 2000 года рождения и избили ее.

Пострадавшие девушки обратились в милицию, и злоумышленниц задержали. Как выяснилось, ранее они уже имели проблемы с законом и характеризуются отрицательно.