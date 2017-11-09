На полигоне в Забайкалье подорвались двое военных, еще пятеро получили ранения

Офицер и контрактник погибли, еще пять военных получили ранения при подрыве боеприпаса в России на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Как сообщили в Минобороны РФ, комиссия Восточного военного округа уже вылетела на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

«10 ноября во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол Забайкальского края произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса. В результате взрыва офицер и военнослужащий по контракту погибли, еще один офицер и четверо военнослужащих-контрактников получили ранения», — отметили в российском военном ведомстве.

«Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По докладу медиков, угрозы их жизни нет», — добавили в Минобороны.