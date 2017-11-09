ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На полигоне в Забайкалье подорвались двое военных, еще пятеро получили ранения

10.11.2017 14:06 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Офицер и контрактник погибли, еще пять военных получили ранения при подрыве боеприпаса в России на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Как сообщили в Минобороны РФ, комиссия Восточного военного округа уже вылетела на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

«10 ноября во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол Забайкальского края произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса. В результате взрыва офицер и военнослужащий по контракту погибли, еще один офицер и четверо военнослужащих-контрактников получили ранения», — отметили в российском военном ведомстве.

«Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По докладу медиков, угрозы их жизни нет», — добавили в Минобороны.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По докладу медиков, угрозы их...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Две пьяные барышни избили возле дискотеки трех несовершеннолетних
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика