Боеприпас взорвался на российском полигоне: погибли двое военнослужащих

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Офицер и военнослужащий-контрактник погибли при самопроизвольном подрыве боеприпаса на полигоне в Забайкалье, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны России.

"10 ноября 2017 года во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол Забайкальского края произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса", — говорится в сообщении Минобороны.

В результате происшествия также получили ранения еще один офицер и четверо контрактников. Пострадавшие были госпитализированы, по информации военного ведомства, их жизням ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия установит комиссия Восточного военного полигона, ее представители вылетели на полигон.