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Боеприпас взорвался на российском полигоне: погибли двое военнослужащих
10.11.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Офицер и военнослужащий-контрактник погибли при самопроизвольном подрыве боеприпаса на полигоне в Забайкалье, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны России.
"10 ноября 2017 года во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол Забайкальского края произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса", — говорится в сообщении Минобороны.
В результате происшествия также получили ранения еще один офицер и четверо контрактников. Пострадавшие были госпитализированы, по информации военного ведомства, их жизням ничего не угрожает.
Обстоятельства происшествия установит комиссия Восточного военного полигона, ее представители вылетели на полигон.
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Еще пять человек, среди них офицер, получили ранения и были госпитализированы.
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