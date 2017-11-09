ДТП на перекрестке в Орше: 7-летняя девочка оказалась в реанимации

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Ученица второго класса получила травмы и была доставлена в реанимацию после столкновения в Орше двух легковых автомобилей, сообщил Sputnik в пятницу начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



© Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома Еще один наезд на ребенка в Минске: мальчика сбил автобус

Авария произошла около 07:40 на одном из регулируемых перекрестков районного центра.

"Машины столкнулись, когда женщина Nissan Primera совершала левый поворот, а вторая водитель на Dodge Caravan двигалась прямо", – сказал Казючиц.

Он также уточнил, что в ДТП пострадала 7-летняя девочка, дочь водителя Nissan, несмотря на то, что ребенок ехал на заднем сидении в специальном детском кресле. По словам Казючица, второклассница получила тяжелые травмы и была доставлена скорой в реанимационное отделение местной больницы.

Представитель ГАИ сообщил, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, чтобы установить виновника аварии.