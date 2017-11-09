Гром-баба: сельчанка под Мозырем до смерти палкой избила сожителя

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Мозырском районе пенсионерку, которая подозревается в убийстве пожилого сожителя, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко УВД об убийстве палкой на Логойщине: все произошло из-за женщины

Труп 64-летнего мужчины был обнаружен в его доме, расположенном в деревне Хомички. Эксперты-криминалисты зафиксировали на теле множественные травмы.

"Предварительно установлено, что его ссоре убила палкой сожительница", – сказали в МВД.

В настоящее время 59-летняя подозреваемая, пенсионерка, задержана. С ней работают следователи.