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Гром-баба: сельчанка под Мозырем до смерти палкой избила сожителя
10.11.2017 16:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Мозырском районе пенсионерку, которая подозревается в убийстве пожилого сожителя, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Труп 64-летнего мужчины был обнаружен в его доме, расположенном в деревне Хомички. Эксперты-криминалисты зафиксировали на теле множественные травмы.
"Предварительно установлено, что его ссоре убила палкой сожительница", – сказали в МВД.
В настоящее время 59-летняя подозреваемая, пенсионерка, задержана. С ней работают следователи.
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Труп 64-летнего мужчины был обнаружен в его доме, расположенном в деревне Хомички.
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