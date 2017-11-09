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Осужден водитель, который украл "болгарку" на БелАЭС

10.11.2017 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Суд признал 47-летнего жителя Мядельского района виновным в покушении на кражу углошлифовальной машины с территории строящейся БелАЭС и назначил ему штраф, сообщил портал "Региональная газета".

Мужчина работал водителем на БелАЭС, в одном из цехов увидел оставленную без присмотра новую "болгарку" и решил ее присвоить.

"Судом ему назначен штраф в размере 35 базовых величин (805 рублей)", — сообщило издание.

Осужден водитель, который украл "болгарку" на БелАЭС
© Фото: ГКСЭ Беларуси
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В ходе судебного разбирательства обвиняемый признался, что вечером забрал работников организации со стройплощадки и отвез в Островец, а затем вернулся на территорию производственной базы станции. Там он решил зайти в арматурный цех, где на тот момент уже не было сотрудников. На бетонном полу он заметил угловую шлифовальную машину. "Болгарка" лежала без коробки, и, решив, что инструмент может пригодиться в хозяйстве, водитель решил забрать ее с собой, сообщает издание.

Он сложил "болгарку" в пакет, отнес в автобус, а затем благополучно проехал через контрольно-пропускной пункт №4. Однако на КПП №11 его остановил сотрудник службы безопасности АЭС и  попросил открыть автобус для досмотра. Там сотрудник охраны обнаружил пакет с украденным и вызвал милицию.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В суде водитель признал вину полностью и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством для суда при вынесении приговора.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый признал вину полностью и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством для суда при вынесении приговора, в результате он отделался штрафом.

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