МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Суд признал 47-летнего жителя Мядельского района виновным в покушении на кражу углошлифовальной машины с территории строящейся БелАЭС и назначил ему штраф, сообщил портал "Региональная газета" .

Мужчина работал водителем на БелАЭС, в одном из цехов увидел оставленную без присмотра новую "болгарку" и решил ее присвоить.

"Судом ему назначен штраф в размере 35 базовых величин (805 рублей)", — сообщило издание.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признался, что вечером забрал работников организации со стройплощадки и отвез в Островец, а затем вернулся на территорию производственной базы станции. Там он решил зайти в арматурный цех, где на тот момент уже не было сотрудников. На бетонном полу он заметил угловую шлифовальную машину. "Болгарка" лежала без коробки, и, решив, что инструмент может пригодиться в хозяйстве, водитель решил забрать ее с собой, сообщает издание.

Он сложил "болгарку" в пакет, отнес в автобус, а затем благополучно проехал через контрольно-пропускной пункт №4. Однако на КПП №11 его остановил сотрудник службы безопасности АЭС и попросил открыть автобус для досмотра. Там сотрудник охраны обнаружил пакет с украденным и вызвал милицию.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В суде водитель признал вину полностью и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством для суда при вынесении приговора.