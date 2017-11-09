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Велосипедист подрался с инспектором ГАИ в Ельске, возбуждено дело
10.11.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Ельска за драку с инспектором ГАИ, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Инцидент между милиционером и 50-летним велосипедистом произошел в райцентре еще 12 сентября. Мужчину остановили за нарушение ПДД и заподозрили в том, что был пьян. Велосипедиста пригласили в машину ГАИ для составления протокола и прохождения медосвидетельствования.
"Однако мужчина начал оказывать сопротивление инспектору ГАИ, нанес ему несколько ударов, причинив телесные повреждения", – сообщили в инспекции.
По информации ГАИ, протокол на велосипедиста все-таки составили, а 8 ноября возбудили дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия).
Мужчине в качестве наказания грозит ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет.
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Мужчине в качестве наказания грозит ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет.
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