|
В колледже в Вилейском районе парень распылил перцовый баллончик - две девушки в больнице
Учащийся Ильянского аграрного колледжа в Вилейском районе распылил в общежитии перцовый баллончик. Происшествие случилось вечером 9 ноября, сообщил
В общежитии была проведена эвакуация. После проветривания учащиеся вернулись в свои комнаты.
Две девушки попали в детское отделение вилейской больницы. «Перцовый газ по-разному действует на людей. У одних реакция быстро проходит, у других происходит более серьезное воздействие на носоглотку», — рассказал инспектор.
Мотивы парня, распылившего газ, пока не известны. Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащийся Ильянского аграрного колледжа в Вилейском районе распылил в общежитии перцовый баллончик.
|
Архив (ЧП)
Комментарии