В колледже в Вилейском районе парень распылил перцовый баллончик - две девушки в больнице

Учащийся Ильянского аграрного колледжа в Вилейском районе распылил в общежитии перцовый баллончик. Происшествие случилось вечером 9 ноября, сообщил kraj.by участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Вилейского РОВД Виктор Лапша.

В общежитии была проведена эвакуация. После проветривания учащиеся вернулись в свои комнаты.

Две девушки попали в детское отделение вилейской больницы. «Перцовый газ по-разному действует на людей. У одних реакция быстро проходит, у других происходит более серьезное воздействие на носоглотку», — рассказал инспектор.

Мотивы парня, распылившего газ, пока не известны. Проводится проверка.