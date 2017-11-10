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В колледже в Вилейском районе парень распылил перцовый баллончик - две девушки в больнице

10.11.2017 22:20 — ЧП | Tut.by  
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Учащийся Ильянского аграрного колледжа в Вилейском районе распылил в общежитии перцовый баллончик. Происшествие случилось вечером 9 ноября, сообщил kraj.by участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Вилейского РОВД Виктор Лапша.

В общежитии была проведена эвакуация. После проветривания учащиеся вернулись в свои комнаты.

Две девушки попали в детское отделение вилейской больницы. «Перцовый газ по-разному действует на людей. У одних реакция быстро проходит, у других происходит более серьезное воздействие на носоглотку», — рассказал инспектор.

Мотивы парня, распылившего газ, пока не известны. Проводится проверка.

 
 
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Учащийся Ильянского аграрного колледжа в Вилейском районе распылил в общежитии перцовый баллончик.

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