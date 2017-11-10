Бездомный поселился в сарае в деревне, сжег его и попал в реанимацию

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Бездомный мужчина получил серьезные ожоги и был помещен в реанимационное отделение больницы в результате пожара сарая в Бобруйском районе, сообщили Sputnik в пятницу в Могилевском областном УМЧС.

Возгорание строения вблизи поселка Туголица Бобруйского района произошло накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место ЧП, сарай уже горел открытым пламенем.

"Возле сарая находился гражданин с ожогами, который там проживал самовольно", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, 50-летний гражданин получил ожоги 65% тела и бригадой неотложки был доставлен в реанимацию Бобруйской больницы скорой медицинской помощи. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

В МЧС в качестве предполагаемой причины пожара рассматривают неосторожное обращение мужчины с огнем.