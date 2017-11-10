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Лайнер компании Flybe сел в Белфасте без переднего шасси

10.11.2017 20:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Лайнер британской авиакомпании Flybe в пятницу приземлился в аэропорту города Белфаст без переднего шасси, сообщили британские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным Flybe, один пассажир из 52 находившихся на борту был доставлен в больницу с легкими травмами.

"ЧП произошло на главной взлетно-посадочной полосе, аэропорт открыт, последствия инцидента ликвидируются", – сообщили в аэропорту Белфаста.

По информации авиакомпании, самолет Bombardier Q-400, выполнявший рейс BE311, без переднего шасси сел около 13:30 (16:30 по минскому времени), четыре члена экипажа и остальные пассажиры не пострадали.

Flybe – это бюджетная британская авиакомпания, штаб-квартира которой находится в городе Эксетер. Перевозчик специализируется на выполнении рейсов в Великобритании.

 
Теги: Минск
 
 
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Один пассажир из 52 находившихся на борту был доставлен в больницу с легкими травмами.

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