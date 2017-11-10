Лайнер компании Flybe сел в Белфасте без переднего шасси

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Лайнер британской авиакомпании Flybe в пятницу приземлился в аэропорту города Белфаст без переднего шасси, сообщили британские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным Flybe, один пассажир из 52 находившихся на борту был доставлен в больницу с легкими травмами.

"ЧП произошло на главной взлетно-посадочной полосе, аэропорт открыт, последствия инцидента ликвидируются", – сообщили в аэропорту Белфаста.

We are currently dealing with an incident on our main runway. The airport is open and operational as we are utilising the crosswind runway. — Belfast Airport (@BelfastAirport) 10 ноября 2017 г.

По информации авиакомпании, самолет Bombardier Q-400, выполнявший рейс BE311, без переднего шасси сел около 13:30 (16:30 по минскому времени), четыре члена экипажа и остальные пассажиры не пострадали.

Flybe – это бюджетная британская авиакомпания, штаб-квартира которой находится в городе Эксетер. Перевозчик специализируется на выполнении рейсов в Великобритании.