|
Лайнер компании Flybe сел в Белфасте без переднего шасси
10.11.2017 20:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Лайнер британской авиакомпании Flybe в пятницу приземлился в аэропорту города Белфаст без переднего шасси, сообщили британские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По данным Flybe, один пассажир из 52 находившихся на борту был доставлен в больницу с легкими травмами.
"ЧП произошло на главной взлетно-посадочной полосе, аэропорт открыт, последствия инцидента ликвидируются", – сообщили в аэропорту Белфаста.
По информации авиакомпании, самолет Bombardier Q-400, выполнявший рейс BE311, без переднего шасси сел около 13:30 (16:30 по минскому времени), четыре члена экипажа и остальные пассажиры не пострадали.
Flybe – это бюджетная британская авиакомпания, штаб-квартира которой находится в городе Эксетер. Перевозчик специализируется на выполнении рейсов в Великобритании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один пассажир из 52 находившихся на борту был доставлен в больницу с легкими травмами.
|
Архив (ЧП)
Комментарии