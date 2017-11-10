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Под завалами дома в Ижевске найден 7-й человек, работы прекращены
11.11.2017 08:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Спасательные работы на месте обрушения дома в Ижевске Удмуртской области России прекращены после того, как из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего.
© RUPTLY. / МЧС РФ
9 ноября дом обрушился с первого по пятый этаж в результате взрыва бытового газа – такова пока предварительная версия случившегося.
По сообщению МЧС РФ, в пятницу вечером спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины, она стала седьмой жертвой чрезвычайного происшествия, в результате которого было разрушено восемь квартир.
"В 22.50 обнаружен последний пострадавший — женщина, которая была в магазине. Всего погибло семь человек, трое были с различными травмами. Одна девушка еще находится в больнице, двое выписаны. Всего десять пострадавших", — рассказали в ГУ МЧС по Удмуртии.
Поисковые работы на месте ЧС прекращены, спасателями вывезено 95% обломков общим весом около 1145 тонн. Поздно вечером в пятницу дом в Ижевске был передан администрации города и управляющей компании. Однако разбор завалов продолжится в три смены по 40-50 человек, сообщили в МЧС РФ.
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Специалисты с диагностическим комплексом "Струна" в ближайшее время должны определить, подлежит ли дом восстановлению.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". СК РФ сообщает, что предъявлены обвинения Александру Копытову, который жил вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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Дом в Ижевске будет обследован специалистами, которые установят, подлежит ли дом восстановлению.
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