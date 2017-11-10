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В Берлине неизвестный попытался наехать на группу прохожих на тротуаре

11.11.2017 12:41 — ЧП | Tut.by  
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Неизвестный в Берлине попытался наехать на автомобиле на группу людей на тротуаре. Как сообщило в субботу издание Spiegel online, никто не пострадал, прохожие успели отойти в сторону.

Инцидент произошел минувшей ночью в столичном районе Райниккендорф. Автомобиль проехал по тротуару и врезался в стоящий на нем мотоцикл, повернул в сторону дороги и скрылся. Была ли это попытка целенаправленного наезда или водитель по неосторожности съехал с дороги, пока неизвестно, отметили в берлинском МВД.

Как выяснили правоохранительные органы, автомобиль был взят в аренду мужчиной марокканского происхождения.

Ведется следствие.

19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с группировкой «Исламское государство».

 
 
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Как выяснили правоохранительные органы, автомобиль был взят в аренду мужчиной марокканского происхождения. Ведется следствие.

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