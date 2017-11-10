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В Берлине неизвестный попытался наехать на группу прохожих на тротуаре
Неизвестный в Берлине попытался наехать на автомобиле на группу людей на тротуаре. Как сообщило в субботу издание
Инцидент произошел минувшей ночью в столичном районе Райниккендорф. Автомобиль проехал по тротуару и врезался в стоящий на нем мотоцикл, повернул в сторону дороги и скрылся. Была ли это попытка целенаправленного наезда или водитель по неосторожности съехал с дороги, пока неизвестно, отметили в берлинском МВД.
Как выяснили правоохранительные органы, автомобиль был взят в аренду мужчиной марокканского происхождения.
Ведется следствие.
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Как выяснили правоохранительные органы, автомобиль был взят в аренду мужчиной марокканского происхождения. Ведется следствие.
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Архив (ЧП)
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