Из-за пожара на птичнике Серволюкс-Агро погибли около двух тысяч цыплят

На одной из птицеферм, принадлежащей филиалу «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс», 10 ноября вспыхнул пожар. Как сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС, погибло около двух тысяч цыплят.





Сообщение о пожаре на птицеферме в деревне Межисетки Могилевского района поступило 10 ноября в 17.06. Прибывшие спасатели обнаружили, что горела крыша птичника.

В здании находилось около 46 000 цыплят (возраст около 3 суток).

В результате пожара в здании птичника уничтожено 25 метров ленты транспортера подачи корма птице, повреждено 50 кв.м. кровли, закопчены стены. Погибло около двух тысяч цыплят. Пострадавших среди персонала нет.





Окончательное количество погибшей птицы, нанесенный материальный ущерб и причина пожара устанавливаются.

Птичник принадлежит филиалу «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс». Здание было оборудовано пожарной сигнализацией, что помогло обнаружить возгорание.