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Пьяный за рулем — беда близко

11.11.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Госавтоинспекция Минской области с 4 по 8 ноября провела профилактическую акцию «Трезвый водитель». Ее цель — пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями.

В ходе мероприятия были созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха. Также совместно с медицинскими работниками территориальных учреждений здравоохранения была активизирована работа передвижных наркологических пунктов.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваша информация остановит беду!

УГАИ УВД Миноблисполкома

 
 
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Госавтоинспекция Минской области с 4 по 8 ноября провела профилактическую акцию «Трезвый водитель». Ее цель — пресечение фактов управления транспортом в...

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