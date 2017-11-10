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Около двух тысяч птенцов погибло из-за пожара под Могилевом

11.11.2017 14:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Примерно 2 тысячи птенцов погибло в результате пожара на птицеферме в деревне Межисетки Могилевского района, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Около двух тысяч птенцов погибло из-за пожара под Могилевом
© Sputnik/ Павел Лисицын
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Также в результате происшествия было уничтожено 25 метров ленты транспортера подачи корма и повреждено 50 квадратных метров кровли.

Пожар обнаружили благодаря сработавшей пожарной сигнализации, которой оборудовано здание птичника.

Сообщается, к моменту прибытия пожарных, кровля птичника горела открытым пламенем, персонал фермы находился на месте, не пострадал. Известно, что одноэтажный птичник клеточного содержания принадлежит филиалу "Серволюкс Агро" СЗАО "Серволюкс".

Около двух тысяч птенцов погибло из-за пожара под Могилевом
© Фото: МЧС
Примерно 2 тысячи птенцов погибло в результате пожара

Окончательное количество погибших птиц, а также материальный ущерб и причина пожара на данный момент устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в здании птичника находилось более 45 тысяч голов молодняка в возрасте до трех суток.

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