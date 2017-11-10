Около двух тысяч птенцов погибло из-за пожара под Могилевом

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Примерно 2 тысячи птенцов погибло в результате пожара на птицеферме в деревне Межисетки Могилевского района, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Также в результате происшествия было уничтожено 25 метров ленты транспортера подачи корма и повреждено 50 квадратных метров кровли.

Пожар обнаружили благодаря сработавшей пожарной сигнализации, которой оборудовано здание птичника.

Сообщается, к моменту прибытия пожарных, кровля птичника горела открытым пламенем, персонал фермы находился на месте, не пострадал. Известно, что одноэтажный птичник клеточного содержания принадлежит филиалу "Серволюкс Агро" СЗАО "Серволюкс".



© Фото: МЧС Примерно 2 тысячи птенцов погибло в результате пожара

Окончательное количество погибших птиц, а также материальный ущерб и причина пожара на данный момент устанавливаются.