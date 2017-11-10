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Умер российский композитор Георгий Портнов

11.11.2017 14:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Известный советский и российский композитор Георгий Портнов умер после продолжительной болезни в возрасте 89 лет, об этом сообщили на сайте Союза композиторов Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, прощание с композитором и дирижером пройдет 13 ноября.

Георгий Портнов родился 1928 году в Ашхабаде. С 1943 по 1950 годы окончил два музыкальных училища, а 1955 году – Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова.

Долгие годы Портнов писал музыку к фильмам и театральным спектаклям. В его репертуаре музыка совершенно разных жанров: начиная балетом и заканчивая творчеством для детей. Также Георгий Анатольевич является автором известной оперы "Король и золушка". Композитор был главным редактором Ленинградского отделения издательства "Советский композитор". Кроме того, на протяжении долгих лет маэстро руководил музыкальной частью Пушкинского театра.

Георгий Портнов был членом Союза композиторов СССР и Союза композиторов России.

 
Теги: Минск
 
 
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Старейший композитор Санкт-Петрербурга скончался 8 ноября на 90 году жизни.

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