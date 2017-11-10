В Непале погиб прыгнувший в 2013 году с Эвереста бейсджампер Валерий Розов

В Непале погиб 52-летний российский альпинист и бейсджампер, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на семью спортсмена.





Альпинист погиб после прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях, рассказали изданию. Другие обстоятельства гибели не приводятся. Информацию также подтверждает РБК. Сообщение о смерти спортсмена появилось в группе «ВКонтакте», которая специализируется на популяризации бейсджампинга.

Валерий Розов — советский и российский альпинист, мастер спорта; заслуженный мастер спорта по парашютному спорту, скайсёрфер и бейсджампер.

С 1993 года Валерий совершил около 10000 парашютных и более 1200 бейс-прыжков.

В карьере Розова есть уникальные вещи, которые не повторил ни один человек. Например, в 2013 году 48-летний россиянин прыгнул с северной стены Эвереста.