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Обрушение дома в Ижевске: подозреваемому предъявлено обвинение
11.11.2017 22:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Количество жертв обрушения многоэтажного дома в Ижевске достигло семи, по предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Трагедия произошла в минувший четверг, 9 ноября. В результате
Стало известно, что Главное следственное управление СК России предъявило обвинение Александру Копытову в совершении преступления, предусмотренного частью 105 УК РФ "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Также следствие ходатайствует о заключении под стражу подозреваемого.
Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании Александра Копытова. Мужчина жил вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. По данным СК, у следствия есть сомнения в психическом здоровье Копытова – ему будет назначена психиатрическая экспертиза.
По предварительным данным, мотивом преступления стала личная неприязнь подозреваемого.
В ликвидации последствий обрушения приняли участи сто сибирских спасателей, прибывших на помощь в Ижевск.
Коммунальные службы города начали подготовку к подключению систем жизнеобеспечения частично разрушенного дома. Конструкции здания проверяет экспертная группа. После проверки коммунальщики подключат холодную и горячую воду, а также электричество. Газоснабжение будет восстановлено, когда жители смогут вернуться в свои квартиры.
После того, как дорожные службы завершат уборку, будет возобновлено движение транспорта по улице 10 лет октября.
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Следствие ходатайствует о заключении под стражу Александра Копытова, который обвиняется по делу об обрушении части жилого дома в Ижевске.
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