Обрушение дома в Ижевске: подозреваемому предъявлено обвинение

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Количество жертв обрушения многоэтажного дома в Ижевске достигло семи, по предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.

Трагедия произошла в минувший четверг, 9 ноября. В результате обрушения части дома с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура. Флаги приспущены на всей территории республики.

Стало известно, что Главное следственное управление СК России предъявило обвинение Александру Копытову в совершении преступления, предусмотренного частью 105 УК РФ "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Также следствие ходатайствует о заключении под стражу подозреваемого.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании Александра Копытова. Мужчина жил вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. По данным СК, у следствия есть сомнения в психическом здоровье Копытова – ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

По предварительным данным, мотивом преступления стала личная неприязнь подозреваемого.

В ликвидации последствий обрушения приняли участи сто сибирских спасателей, прибывших на помощь в Ижевск.

Коммунальные службы города начали подготовку к подключению систем жизнеобеспечения частично разрушенного дома. Конструкции здания проверяет экспертная группа. После проверки коммунальщики подключат холодную и горячую воду, а также электричество. Газоснабжение будет восстановлено, когда жители смогут вернуться в свои квартиры.

После того, как дорожные службы завершат уборку, будет возобновлено движение транспорта по улице 10 лет октября.

Опубликованы кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске>>