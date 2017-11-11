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СМИ: телеведущий Борис Ноткин найден мертвым
11.11.2017 19:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Известный российский телеведущий Борис Ноткин найден мертвым, сообщило в субботу вечером агентство
Обстоятельства смерти телеведущего не уточняются.
Борис Ноткин родился в 1942 году в Москве. Являлся руководителем и ведущим программы "Приглашает Борис Ноткин" на телеканале "ТВ Центр", а также членом Академии российского телевидения.
Ноткин дважды был номинирован на телевизионную премию "ТЭФИ" – в 1995 и 1996 годах.
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