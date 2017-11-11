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СМИ: телеведущий Борис Ноткин найден мертвым

11.11.2017 19:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Известный российский телеведущий Борис Ноткин найден мертвым, сообщило в субботу вечером агентство РИА Новости.

Обстоятельства смерти телеведущего не уточняются.

Борис Ноткин родился в 1942 году в Москве. Являлся руководителем и ведущим программы "Приглашает Борис Ноткин" на телеканале "ТВ Центр", а также членом Академии российского телевидения.

Ноткин дважды был номинирован на телевизионную премию "ТЭФИ" – в 1995 и 1996 годах.

Ранее, 10 ноября, стало известно о смерти российского сатирика Михаила Задорнова. Известный писатель скончался на 70-м году жизни. Долгое время Задорнов страдал от онкологического заболевания. Прощание с сатириком пройдет 12 ноября в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из руководителей канала "ТВ Центр" скончался на 76-м году жизни.

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