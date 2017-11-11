СМИ: телеведущий Борис Ноткин найден мертвым

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Известный российский телеведущий Борис Ноткин найден мертвым, сообщило в субботу вечером агентство РИА Новости .

Обстоятельства смерти телеведущего не уточняются.

Борис Ноткин родился в 1942 году в Москве. Являлся руководителем и ведущим программы "Приглашает Борис Ноткин" на телеканале "ТВ Центр", а также членом Академии российского телевидения.

Ноткин дважды был номинирован на телевизионную премию "ТЭФИ" – в 1995 и 1996 годах.

Ранее, 10 ноября, стало известно о смерти российского сатирика Михаила Задорнова . Известный писатель скончался на 70-м году жизни. Долгое время Задорнов страдал от онкологического заболевания. Прощание с сатириком пройдет 12 ноября в Москве.