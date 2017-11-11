ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавшего в пуще Максима Мархалюка безрезультатно ищут почти два месяца

12.11.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Спустя два месяца новых версий о пропавшем в пуще 10-летнем Максиме Мархалюке так и не появилось. Поисковики и родственники до сих пор сохраняют надежду, что ребенок найдется живым и невредимым.

Поиски 10-летнего мальчика в деревне Новый двор Свислочского района Гродненской области начались уже поздно вечером 16 сентября, когда в деревне узнали, что ребенок не вернулся из пущи. Тогда и в последующие дни отрабатывалась основная версия — что ребенок отправился за грибами и заблудился. Но поиски не дали результата ни в первый вечер, ни в ближайшие несколько недель, когда активно прочесывалась пуща.

Спустя почти два месяца поиски ребенка не прекращаются, но розыском более активно занимаются правоохранители.

"Мальчик по-прежнему остается без вести пропавшим. Мы продолжаем размещать ориентировки. Но больше этим случаем занимается Следственный комитет. Поисково-спасательный отряд в свое время выполнил задания по отработке местности в пуще. Отработкой других версий занимаются в СК", – заявил Sputnik руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

Тем временем, семья пропавшего мальчика продолжает ждать новостей и надеяться, что ребенок вскоре вернется в семью живым и невредимым.

"Пока о Максиме нет ничего нового, следователи пока ничего не говорят, никаких новых версий и информации не сообщают. Мы ждем, надеемся", – рассказала корреспонденту Sputnik Елена, тетя пропавшего Максима.

В сентябре ребенка искали всей страной. В поисках Максима кроме милиции и спасателей, участвовали волонтеры поисково-спасательных отрядов "Ангел" и "Центр-Спас", "Красного креста", а также сотни неравнодушных белорусов. 23 и 24 сентября в пуще в районе Нового двора развернулась самая крупная в стране поисково-спасательная операция. В эти дни на проческу местности выходило по 2 тысячи человек ежедневно, использовались вертолеты, тепловизоры, автожиры.

Через десять дней после пропажи мальчика СК возбудил уголовное дело, 6 октября ребенка объявили в международный розыск. Следственный комитет продолжает расследование данного дела.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик ушел в пущу в середине сентября, до сих пор его место нахождения не известно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Обрушение дома в Ижевске: подозреваемому предъявлено обвинение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика