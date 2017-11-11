Пропавшего в пуще Максима Мархалюка безрезультатно ищут почти два месяца

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Спустя два месяца новых версий о пропавшем в пуще 10-летнем Максиме Мархалюке так и не появилось. Поисковики и родственники до сих пор сохраняют надежду, что ребенок найдется живым и невредимым.

Поиски 10-летнего мальчика в деревне Новый двор Свислочского района Гродненской области начались уже поздно вечером 16 сентября, когда в деревне узнали, что ребенок не вернулся из пущи. Тогда и в последующие дни отрабатывалась основная версия — что ребенок отправился за грибами и заблудился. Но поиски не дали результата ни в первый вечер, ни в ближайшие несколько недель, когда активно прочесывалась пуща.

Спустя почти два месяца поиски ребенка не прекращаются, но розыском более активно занимаются правоохранители.

"Мальчик по-прежнему остается без вести пропавшим. Мы продолжаем размещать ориентировки. Но больше этим случаем занимается Следственный комитет. Поисково-спасательный отряд в свое время выполнил задания по отработке местности в пуще. Отработкой других версий занимаются в СК", – заявил Sputnik руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

Тем временем, семья пропавшего мальчика продолжает ждать новостей и надеяться, что ребенок вскоре вернется в семью живым и невредимым.

"Пока о Максиме нет ничего нового, следователи пока ничего не говорят, никаких новых версий и информации не сообщают. Мы ждем, надеемся", – рассказала корреспонденту Sputnik Елена, тетя пропавшего Максима.

В сентябре ребенка искали всей страной. В поисках Максима кроме милиции и спасателей, участвовали волонтеры поисково-спасательных отрядов "Ангел" и "Центр-Спас", "Красного креста", а также сотни неравнодушных белорусов. 23 и 24 сентября в пуще в районе Нового двора развернулась самая крупная в стране поисково-спасательная операция. В эти дни на проческу местности выходило по 2 тысячи человек ежедневно, использовались вертолеты, тепловизоры, автожиры.

Через десять дней после пропажи мальчика СК возбудил уголовное дело, 6 октября ребенка объявили в международный розыск. Следственный комитет продолжает расследование данного дела.