Двухлетний мальчик и трое взрослых погибли на пожаре

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Четыре человека, в том числе и двухлетний ребенок, сгорели по время пожара жилого дома в Могилевском районе. Их тела нашли под обрушившейся крышей.

О том, что в деревне Липец горит дом, спасателям сообщили соседи примерно в 2.15 ночи 12 ноября. Когда к месту приехали пожарные, дом пылал открытым пламенем, а перекрытия успели рухнуть. Местные жители говорили, что внутри строения остались люди.

Как сообщает пресс-служба Могилевского управления МЧС, спасатели искали погибших под еще горячими рухнувшими перекрытиями, при высокой температуре и при сильном задымлении. Вскоре были обнаружены трупы троих взрослых и ребенка. Погибшими оказалась 41-летняя дочь хозяйки дома, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, ее двухлетний сын, а также племянница хозяйки с супругом, которые приехали погостить из соседней деревни.

Сама владелица дома — 60-летняя пенсионерка — не пострадала. В это время она была у родственников в Могилеве.

Соседи семью охарактеризовали удовлетворительно, однако отметили, что она состоит на учете в отделе образования и находится в социально-опасном положении.

Во время пожара полностью сгорела крыша дома, перекрытия, обгорели стены и часть мебели и другого имущества. Также пострадал сарай. Причина пожара устанавливается.