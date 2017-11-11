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Двухлетний мальчик и трое взрослых погибли на пожаре

12.11.2017 11:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Четыре человека, в том числе и двухлетний ребенок, сгорели по время  пожара жилого дома в Могилевском районе. Их тела нашли под обрушившейся крышей.

Двухлетний мальчик и трое взрослых погибли на пожаре
© Фото: МЧС
Около двух тысяч птенцов погибло из-за пожара под Могилевом
 

О том, что в деревне Липец горит дом, спасателям сообщили соседи примерно в 2.15 ночи 12 ноября. Когда к месту приехали пожарные, дом пылал открытым пламенем, а перекрытия успели рухнуть. Местные жители говорили, что внутри строения остались люди. 

Как сообщает пресс-служба Могилевского управления МЧС, спасатели искали погибших под еще горячими рухнувшими перекрытиями, при высокой температуре и при сильном задымлении. Вскоре были обнаружены трупы троих взрослых и ребенка. Погибшими оказалась 41-летняя дочь хозяйки дома, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, ее двухлетний сын, а также племянница хозяйки с супругом, которые приехали погостить из соседней деревни.

Сама владелица дома — 60-летняя пенсионерка — не пострадала. В это время она была у родственников в Могилеве. 

Соседи семью охарактеризовали удовлетворительно, однако отметили, что она состоит на учете в отделе образования и находится в социально-опасном положении.

Во время пожара полностью сгорела крыша дома, перекрытия, обгорели стены и часть мебели и другого имущества. Также пострадал сарай. Причина пожара устанавливается.    

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пожар начался в 2 часа ночи 12 ноября в деревне Липец Могилевского района, спасти никого не успели.

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