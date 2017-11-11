Минчане выкопали две туи около памятника Симону Боливару

Неизвестные выкопали две туи, посаженные около памятника Симону Боливару, торжественно открытого чуть больше месяца назад.



© Sputnik / Виктор Толочко Визит дружбы: Мадуро в Минске 21

В ряде туй, которые обрамляют памятник Симону Боливару, недавно открытого в сквере его же имени в центре белорусской столицы, появились проплешины. С обоих сторон от памятника видны две свежие ямы от выкопанных растений. Причем туи в этом сквере пропадают уже второй год подряд.

Напомним, что памятник Симону Боливару был открыт 5 октября президентом Венесуэлы Николосом Мадуро во время его официального визита в Минск. Вместе с Мадуро с белорусской стороны в церемонии принимал участие вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

"Венесуэле постоянно угрожают со стороны самой могущественной державы мира (США — Sputnik). Но мы этого не боимся, мы уверены в своем праве за мир. И те крики, которые раздаются со стороны Вашингтона, не подавят нашу гордую и свободолюбивую душу", — сказал Мадуро на церемонии открытия памятника.

Смотрите на видео, как Мадуро открывал памятник Боливару в Минске>>