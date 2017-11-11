Непотушенная сигарета стала причиной гибели двухлетнего ребенка

Пожар начался в 2 часа ночи 12 ноября в деревне Липец Могилевского района. Подробнее>>

"Погибла женщина, проживающая в этом доме, 1976 года рождения, и ее 2-летний сын. Установлено, что к этой женщине вчера пришли гости — ее двоюродная сестра с мужем. Они распивали спиртные напитки, предположительно курили. Следствие предполагает, что причиной пожара стала непотушенная сигарета", — рассказала Соленюк.

В настоящий момент следователи и эксперты с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории УСК по Могилевской области проводят тщательный осмотр места происшествия. Следствию предстоит установить точную причину возгорания, а также точную причину смерти всех погибших. Для этого назначен ряд необходимых экспертиз.

На место происшествия, по словам собеседницы Sputnik, выбыл заместитель начальника УСК по Могилевской области полковник юстиции Виталий Валерьевич Шлеханов. Расследование трагедии взято на личный контроль начальника УСК по Могилевской области.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.

СК о пожаре в Могилевской области: причина – непотушенная сигарета /