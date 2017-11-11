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ЧП на церемонии встречи лидеров саммита АСЕАН

12.11.2017 14:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. В Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН, в котором примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.

ЧП на церемонии встречи лидеров саммита АСЕАН
© REUTERS/ Эрик Де Кастро
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Во время церемонии прибытия участников саммита стало плохо одной из студенток. Медики эвакуировали потерявшую сознание от теплового удара девушку на носилках.

Представителям полиции также пришлось водой остужать пыл протестующих в центре Манилы.

Правительство Филиппин мобилизовало более 60 тысяч сотрудников служб безопасности, полицейских и военных для обеспечения безопасности во время саммита и сопутствующих мероприятий.

Тысячи демонстрантов вышли на антиамериканские протесты в центре Манилы. Демонстрация началась в двух кварталах от посольства США в Маниле. Сама пешеходная дорога вдоль всего забора американской дипмиссии также была закрыта для пешеходов и велосипедистов. 

Демонстранты с транспарантами "Запретить Трампа" скандировали антиамериканские лозунги "Нет Трампу! Нет США!". Они также сожгли полотно, стилизованное под американский флаг. Полиция плотным кордоном отрезала протестующих от дороги к посольству.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидеров и глав правительств около 20 государств в Маниле встречали не только официальные лица, но и тысячи протестующих.

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