ЧП на церемонии встречи лидеров саммита АСЕАН

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. В Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН, в котором примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.



© REUTERS/ Эрик Де Кастро Последние новости Беларуси и мира 12 ноября

Во время церемонии прибытия участников саммита стало плохо одной из студенток. Медики эвакуировали потерявшую сознание от теплового удара девушку на носилках.

Представителям полиции также пришлось водой остужать пыл протестующих в центре Манилы.

Правительство Филиппин мобилизовало более 60 тысяч сотрудников служб безопасности, полицейских и военных для обеспечения безопасности во время саммита и сопутствующих мероприятий.

Тысячи демонстрантов вышли на антиамериканские протесты в центре Манилы. Демонстрация началась в двух кварталах от посольства США в Маниле. Сама пешеходная дорога вдоль всего забора американской дипмиссии также была закрыта для пешеходов и велосипедистов.

Демонстранты с транспарантами "Запретить Трампа" скандировали антиамериканские лозунги "Нет Трампу! Нет США!". Они также сожгли полотно, стилизованное под американский флаг. Полиция плотным кордоном отрезала протестующих от дороги к посольству.