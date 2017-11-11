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В Могилевском районе на пожаре в частном доме погибли четверо, в том числе ребенок

12.11.2017 15:50 — ЧП | Tut.by  
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Во время ночного пожара в частном жилом доме в деревне Липец Могилевского района погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок. 

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила 12 ноября в 2.16. К прибытию спасателей дом горел открытым пламенем, его кровля и перекрытие обрушились. 

Спасатели под обрушившимися конструкциями обнаружили тела троих взрослых и ребенка. Поиск был затруднен высокой температурой, плотным задымлением и обрушившимися конструкциями. 

На момент пожара хозяйка дома 1957 года рождения находилась у родственников в Могилеве.

В результате трагедии погибли дочь хозяйки 1976 года рождения, ее внук 2015 года рождения, а также гостившие в доме племянница 1980 года рождения с мужем 1986 года рождения, жители деревни Запрудье Могилевского района.

По словам соседей, семья состояла на учете в отделе образования как находящаяся в социально опасном положении. 

Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены. Сгорел также сарай. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Во время ночного пожара в частном жилом доме в деревне Липец Могилевского района погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок.

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