|
В Могилевском районе на пожаре в частном доме погибли четверо, в том числе ребенок
Во время ночного пожара в частном жилом доме в деревне Липец Могилевского района погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок.
В результате трагедии погибли дочь хозяйки 1976 года рождения, ее внук 2015 года рождения, а также гостившие в доме племянница 1980 года рождения с мужем 1986 года рождения, жители деревни Запрудье Могилевского района.
По словам соседей, семья состояла на учете в отделе образования как находящаяся в социально опасном положении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время ночного пожара в частном жилом доме в деревне Липец Могилевского района погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок.
|
Архив (ЧП)
Комментарии