Более десяти человек погибли при крушении переполненной лодки в Индии

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Лодка с пассажирами потерпела крушение на реке Кришна в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, по данным информагентств, погибли не менее 13 человек.

Местные СМИ сообщают, что трагедия случилась недалеко от населенного пункта Виджаявада. На борту небольшого судна находились 40 пассажиров, хотя вместимость лодки не превышала 20 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях.

Согласно предварительной версии, лодка с пассажирами попала в водоворот и перевернулась. На месте трагедии работают спасатели.

Из воды уже достали 15 человек, которые выжили после крушения.