Более 160 человек погибли из-за землетрясения в Иране

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Число жертв в результате землетрясения в Иране составило более 160 человек, более полутора тысяч пострадало в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака, сообщают местные СМИ.



© Sputnik/ Илья Питалев Самолет Су-22 разбился на юге Ирана

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье вечером .

Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах (Иран). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Под обломками обрушившихся зданий остаются люди, власти страны проводят спасательные операции. Есть опасения, что число жертв продолжит расти. В некоторых населенных пунктах произошли отключения электроэнергии, была нарушена телекоммуникационная система.

Крова лишились около 70 тысяч жителей Ирана. По последним данными, в стране в результате землетрясения погибло шесть человек.

Как отмечают местные СМИ, подземные толчки чувствовались не только в Ираке и Иране, но и в других странах, таких как Кувейт, ОАЭ и Израиль. Никаких жертв и разрушений в этих странах зафиксировано не было.