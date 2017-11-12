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Более 160 человек погибли из-за землетрясения в Иране

13.11.2017 08:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Число жертв в результате землетрясения в Иране составило более 160 человек, более полутора тысяч пострадало в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака, сообщают местные СМИ.

Более 160 человек погибли из-за землетрясения в Иране
© Sputnik/ Илья Питалев
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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье вечером.

Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах (Иран). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Под обломками обрушившихся зданий остаются люди, власти страны проводят спасательные операции. Есть опасения, что число жертв продолжит расти. В некоторых населенных пунктах произошли отключения электроэнергии, была нарушена телекоммуникационная система.

Крова лишились около 70 тысяч жителей Ирана. По последним данными, в стране в результате землетрясения погибло шесть человек.

Как отмечают местные СМИ, подземные толчки чувствовались не только в Ираке и Иране, но и в других странах, таких как Кувейт, ОАЭ и Израиль. Никаких жертв и разрушений в этих странах зафиксировано не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

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