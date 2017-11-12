Жуткое ДТП в Могилеве: на переходе автомобиль сбил трех человек

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Могилеве, где пострадали три человека.

В ДТП погибла женщина, ее дочь и мужчина доставлены в больницу.

"В Могилеве в 19:40 житель агрогородка Колодищи Минского района, управляя автомашиной "Фольксваген", совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.

В результате инцидента местная жительница 1983 года рождения погибла, ее восьмилетняя дочь и местный житель 1960 года рождения помещены в больницу.