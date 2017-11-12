ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жуткое ДТП в Могилеве: на переходе автомобиль сбил трех человек

13.11.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Могилеве, где пострадали три человека.

Жуткое ДТП в Могилеве: на переходе автомобиль сбил трех человек
© Sputnik / Виктор Толочко
В двойном ДТП под Витебском погибла женщина

В ДТП погибла женщина, ее дочь и мужчина доставлены в больницу.

"В Могилеве в 19:40 житель агрогородка Колодищи Минского района, управляя автомашиной "Фольксваген", совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.

В результате инцидента местная жительница 1983 года рождения погибла, ее восьмилетняя дочь и местный житель 1960 года рождения помещены в больницу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От полученных травм в ДТП погибла женщина, ее 8-летняя дочь, также мужчина 1960 года рождения помещены в больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Более 160 человек погибли из-за землетрясения в Иране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика