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Жуткое ДТП в Могилеве: на переходе автомобиль сбил трех человек
13.11.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Могилеве, где пострадали три человека.
© Sputnik / Виктор Толочко
В двойном ДТП под Витебском погибла женщина
В ДТП погибла женщина, ее дочь и мужчина доставлены в больницу.
"В Могилеве в 19:40 житель агрогородка Колодищи Минского района, управляя автомашиной "Фольксваген", совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.
В результате инцидента местная жительница 1983 года рождения погибла, ее восьмилетняя дочь и местный житель 1960 года рождения помещены в больницу.
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От полученных травм в ДТП погибла женщина, ее 8-летняя дочь, также мужчина 1960 года рождения помещены в больницу.
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