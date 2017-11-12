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В Мозыре лиса напала на прохожих: пострадали девять человек

13.11.2017 10:02 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел в районном центре 12 ноября. Из-за нападения дикого зверя пострадали девять человек, в том числе трое детей, пишет БЕЛТА.


Предполагается, что животное было бешеным.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Тяжело пострадавших нет, сообщили в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Подробности происшествия выясняются.

 
 
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Все пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Тяжело пострадавших нет.

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