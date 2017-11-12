|
В Мозыре лиса напала на прохожих: пострадали девять человек
Инцидент произошел в районном центре 12 ноября. Из-за нападения дикого зверя пострадали девять человек, в том числе трое детей,
Предполагается, что животное было бешеным.
Все пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Тяжело пострадавших нет, сообщили в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.
Подробности происшествия выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Тяжело пострадавших нет.
|
Архив (ЧП)
Комментарии