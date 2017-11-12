|
Число жертв землетрясения в Иране выросло до 211 человек
13.11.2017 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Сильное землетрясение магнитудой 7,3, которое
По последним данным, ранения различной степени тяжести получили около 2,5 тысяч человек.
В иранской провинции Керманшах, наиболее пострадавшей от подземных толчков, объявлен трехдневный траур.
© Sputnik/ Илья Питалев
Как сообщают местные СМИ, в пострадавших районах развернуты оперативные полевые госпитали для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом. Людям предоставлены палатки, одеяла и предметы первой необходимости. Часть пострадавших уже размещена во временном жилье.
Местные власти сообщают, что связь и подачу электроэнергии, прерванную в результате землетрясения, удалось возобновить. Автомобильное сообщение планируется восстановить в ближайшие часы.
В разборе завалов в поисках выживших участвуют военнослужащие, спасатели и местные жители, также задействована тяжелая техника.
Напомним, что подземные толчки были зафиксированы в воскресенье вечером в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество пострадавших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака, случившегося в воскресенье вечером, продолжает увеличиваться.
|
Архив (ЧП)
Комментарии