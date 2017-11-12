Число жертв землетрясения в Иране выросло до 211 человек

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Сильное землетрясение магнитудой 7,3, которое произошло на границе Ирана с Ираком, привело к гибели не менее 211 человек, подавляющее большинство жертв — на иранской территории, сообщают местные СМИ.

По последним данным, ранения различной степени тяжести получили около 2,5 тысяч человек.

В иранской провинции Керманшах, наиболее пострадавшей от подземных толчков, объявлен трехдневный траур.



© Sputnik/ Илья Питалев Самолет Су-22 разбился на юге Ирана

Как сообщают местные СМИ, в пострадавших районах развернуты оперативные полевые госпитали для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом. Людям предоставлены палатки, одеяла и предметы первой необходимости. Часть пострадавших уже размещена во временном жилье.

Местные власти сообщают, что связь и подачу электроэнергии, прерванную в результате землетрясения, удалось возобновить. Автомобильное сообщение планируется восстановить в ближайшие часы.

В разборе завалов в поисках выживших участвуют военнослужащие, спасатели и местные жители, также задействована тяжелая техника.

Напомним, что подземные толчки были зафиксированы в воскресенье вечером в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.