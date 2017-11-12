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МИД РБ опубликовал контакты для белорусских туристов в Иране
13.11.2017 10:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало контакты посольства в Тегеране для белорусов, оказавшихся в пострадавшей от землетрясения зоне.
Землетрясение магнитудой 7,2 балла
Данных о пострадавших в результате ЧП белорусов пока нет, однако МИД напомнил о контактах белорусского посольства в Тегеране.
"Посольство в Тегеране в контакте с властями отслеживает ситуацию в пострадавших от землетрясения районах. Телефон для граждан Беларуси в Иране, которым нужна помощь, а также тех, чьи родственники в этой стране не выходят на связь, +9989122152935", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Опубликовало ведомство в Twitter и адрес посольства.
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