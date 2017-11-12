МИД РБ опубликовал контакты для белорусских туристов в Иране

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало контакты посольства в Тегеране для белорусов, оказавшихся в пострадавшей от землетрясения зоне.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. В результате обрушений погибли более двух сотен человек, свыше 2,5 тысяч получили ранения.

Данных о пострадавших в результате ЧП белорусов пока нет, однако МИД напомнил о контактах белорусского посольства в Тегеране.

"Посольство в Тегеране в контакте с властями отслеживает ситуацию в пострадавших от землетрясения районах. Телефон для граждан Беларуси в Иране, которым нужна помощь, а также тех, чьи родственники в этой стране не выходят на связь, +9989122152935", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Опубликовало ведомство в Twitter и адрес посольства.