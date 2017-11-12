﻿ Нападение лисы на людей в Мозыре: 9 человек в больнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нападение лисы на людей в Мозыре: 9 человек в больнице

13.11.2017 11:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Лисица набросилась на прохожих в Мозыре, медики госпитализировали девять пострадавших, сообщили в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Нападение лисы на людей в Мозыре: 9 человек в больнице
CC BY 2.0 / Milestoned / What's that?
Агрессивная енотовидная собака покусала мужчину в Брагинском районе

По предварительной информации, лиса, которая покусала прохожих, была заражена бешенством.

"Информация в УЧС о данном происшествии поступила от медиков, которые госпитализировали девять человек, в том числе троих детей. Все были покусаны лисой", — сообщили Sputnik в понедельник спасатели.

Собеседники агентства отметили, что, скорее всего, животное было бешеным. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. По их информации, тяжело пострадавших нет.

Как отметили специалисты, основным источником рабической инфекции в Беларуси являются красношерстные лисы, волки и енотовидные собаки – все они в связи с этим отнесены к разряду вредных животных.

Как пояснили ветеринары, больные бешенством лисы при встрече с человеком обычно не убегают, а наоборот смело заходят во дворы и дома. По их словам, кроме бешенства лисица опасна и как носитель чесотки.

Больше всего лисиц в Витебской и Гродненской областях

Количество лисиц на территории республики непостоянна, раз в пять лет бывают всплески численности рыжей хищницы. В среднем ее количество колеблется от 25 тысяч до 28 тысяч особей.

Лисица ведет одиночный образ жизни, пик активности у нее обычно случается рано утром и поздно вечером, смелее всего лисы в пасмурную погоду, рассказали ветеринары.

Говоря о рационе лисицы, собеседники Sputnik сообщили, что больше всего она любит мышевидных грызунов, которые составляют практически 80% ее меню, не брезгуют лисы и падалью. "Это блюдо на втором месте в рационе лисиц (почти 9%), а зайцы занимают чуть более двух процентов рациона рыжих хищниц", — сказали ветеринары.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красношерстные лисы являются основным резервуаром рабической инфекции в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МИД РБ опубликовал контакты для белорусских туристов в Иране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика