Нападение лисы на людей в Мозыре: 9 человек в больнице

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Лисица набросилась на прохожих в Мозыре, медики госпитализировали девять пострадавших, сообщили в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, лиса, которая покусала прохожих, была заражена бешенством.

"Информация в УЧС о данном происшествии поступила от медиков, которые госпитализировали девять человек, в том числе троих детей. Все были покусаны лисой", — сообщили Sputnik в понедельник спасатели.

Собеседники агентства отметили, что, скорее всего, животное было бешеным. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. По их информации, тяжело пострадавших нет.

Как отметили специалисты, основным источником рабической инфекции в Беларуси являются красношерстные лисы, волки и енотовидные собаки – все они в связи с этим отнесены к разряду вредных животных.

Как пояснили ветеринары, больные бешенством лисы при встрече с человеком обычно не убегают, а наоборот смело заходят во дворы и дома. По их словам, кроме бешенства лисица опасна и как носитель чесотки.

Больше всего лисиц в Витебской и Гродненской областях

Количество лисиц на территории республики непостоянна, раз в пять лет бывают всплески численности рыжей хищницы. В среднем ее количество колеблется от 25 тысяч до 28 тысяч особей.

Лисица ведет одиночный образ жизни, пик активности у нее обычно случается рано утром и поздно вечером, смелее всего лисы в пасмурную погоду, рассказали ветеринары.

Говоря о рационе лисицы, собеседники Sputnik сообщили, что больше всего она любит мышевидных грызунов, которые составляют практически 80% ее меню, не брезгуют лисы и падалью. "Это блюдо на втором месте в рационе лисиц (почти 9%), а зайцы занимают чуть более двух процентов рациона рыжих хищниц", — сказали ветеринары.