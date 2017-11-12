Жертвами крушения поезда в Конго стали более 30 человек

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Более 30 человек погибли в результате крушения поезда в Демократической Республике Конго, сообщает местная радиостанция Radio Okapi.

Инцидент произошел 12 ноябряв 30 километрах от города Лубуди. Локомотив сошел с рельсов, после чего 11 из 13 вагонов перевернулись и загорелись. Поезд перевозил легковоспламеняемые товары и топливо.

Жертвами железнодорожной катастрофы, согласно предварительным данным, стали 33 человека. Число пострадавших не уточняется.

О причинах происшествия ничего не известно. Местные власти ведут расследование.