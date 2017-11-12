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Жертвами крушения поезда в Конго стали более 30 человек
13.11.2017 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Более 30 человек погибли в результате крушения поезда в Демократической Республике Конго, сообщает местная радиостанция Radio Okapi.
Инцидент произошел 12 ноябряв 30 километрах от города Лубуди. Локомотив сошел с рельсов, после чего 11 из 13 вагонов перевернулись и загорелись. Поезд перевозил легковоспламеняемые товары и топливо.
Жертвами железнодорожной катастрофы, согласно предварительным данным, стали 33 человека. Число пострадавших не уточняется.
О причинах происшествия ничего не известно. Местные власти ведут расследование.
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Несколько десятков человек проникли в грузовой поезд, чтобы незаконно хотели попасть из одной части страны в другую.
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Архив (ЧП)
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