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Жертвами крушения поезда в Конго стали более 30 человек

13.11.2017 12:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Более 30 человек погибли в результате крушения поезда в Демократической Республике Конго, сообщает местная радиостанция Radio Okapi.

Инцидент произошел 12 ноябряв 30 километрах от города Лубуди. Локомотив сошел с рельсов, после чего 11 из 13 вагонов перевернулись и загорелись. Поезд перевозил легковоспламеняемые товары и топливо.

Жертвами железнодорожной катастрофы, согласно предварительным данным, стали 33 человека. Число пострадавших не уточняется.

О причинах происшествия ничего не известно. Местные власти ведут расследование.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько десятков человек проникли в грузовой поезд, чтобы незаконно хотели попасть из одной части страны в другую.

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