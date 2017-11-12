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В Свислочском районе бродяга изнасиловал двух пенсионерок и забрал их нехитрые сбережения

13.11.2017 11:59 — ЧП | Tut.by  
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В Свислочском районе ранее судимый, ведущий бродяжнический образ жизни 53-летний мужчина за несколько часов изнасиловал двух пожилых женщин, сообщает милиция области.

Утром 11 ноября он приехал в один из населенных пунктов района. Около 9 часов постучался в двери дома 73-летней пенсионерки и начал высказывать ей претензии: якобы женщина в 1988 году работала бухгалтером и не выплатила его товарищу сумму, эквивалентную нынешним 240 рублям. Пенсионерка пыталась объяснить злоумышленнику, что он обознался, но тот проник в дом и уговорил хозяйку покормить его и дать выпить. Гость настойчиво требовал деньги, а получив отказ, изнасиловал пенсионерку, забрал у нее 45 рублей и ушел.

Спустя непродолжительное время он проник в дом к еще одной пенсионерке — 84-летней женщине, — которую также изнасиловал и забрал из дома 5 рублей.

Потерпевшие обратились в милицию, мужчина был задержан на железнодорожной станции: он ждал поезд, чтобы покинуть поселок.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 24
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В Свислочском районе ранее судимый, ведущий бродяжнический образ жизни 53-летний мужчина за несколько часов изнасиловал двух пожилых женщин, сообщает милиция...

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