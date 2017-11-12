Геронтофил-бродяга задержан в Свислочском районе

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции задержали подозреваемого в изнасиловании двух престарелых женщин в Свислочском районе Гродненской области, сообщили в областном УВД.

53-летний мужчина за короткое время изнасиловал двух пенсионерок.

"Ранее судимый мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни, за несколько часов изнасиловал двух женщин. Младшей из которых 73 года, старшей — 84", — сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

По его словам, женщины обратились в милицию, подозреваемый был задержан на ж/д станции. "Он ожидал поезд, чтобы покинуть поселок, где совершил два изнасилования", — сказал Василевский.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Представитель УВД также рассказал, что подозреваемый приехал в деревню рано утром 11 ноября на поезде.

"Долго скитался возле станции и в 9 часов постучался в двери дома пенсионерки 1944 года рождения. Зайдя в дом начал высказывать выдуманные претензии — якобы женщина в 1988 году работала бухгалтером и не выплатила его товарищу сумму, эквивалентную нынешним 240 рублям", — рассказал Василевский.

Испуганная 73-х летняя женщина по его требованию накрыла стол, налила выпить, отметил собеседник Sputnik. Со слов пенсионерки, после настойчивых требований денег, он ее изнасиловал, забрал 45 рублей и ушел.

По словам Василевского, через несколько часов он проник в дом к 84-летней местной жительнице, также совершил насильственные действия и забрал пять рублей.

Как отметили Sputnik в правоохранительных органах, время от времени фиксируются факты насилия в отношении престарелых. "Как правило, это люди, состоящие на психиатрическом учете, либо совершенно опустившиеся", — сказали собеседники агентства. Данный вид преступлений является латентным, поскольку престарелые женщины стыдятся огласки.

По словам собеседников агентства, в год в Беларуси фиксируется несколько случаев изнасилования пожилых женщин, в основном это одинокие женщины из сельской местности.

Самым известным белорусским геронтофилом стал "пуховичский маньяк", который за серию изнасилований престарелых женщин был приговорен длительному сроку наказания. Он был осужден за то, что на протяжении 2000-2005 насиловал пожилых женщин в деревнях Пуховичского района Минской области.

Как пояснили сексопатологи, изнасилования пожилых людей совершают люди, страдающие геронтофилией — расстройством сексуального предпочтения, при котором их влечет к пожилым людям.