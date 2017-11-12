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Обиделся: минчанин поджег дверь в квартиру своего собутыльника
13.11.2017 13:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 43-летнего минчанина, подозреваемого в поджоге двери в квартиру своего приятеля, об этом Sputnik в понедельник сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
О том, что на лестничной клетке жилого дома по улице Богдановича горит входная дверь, в милицию сообщила соседка. По вызову вместе с оперативниками приехали и сотрудники МЧС, которые погасили огонь.
В ходе проверки выяснилось, что дверь поджег житель Минска, выпивавший с хозяином квартиры. Накануне вечером он пришел в гости, мужчины употребляли спиртное, после чего гость ушел. Однако спустя некоторое время он вернулся с бутылкой ацетона, облил горючей жидкостью входной коврик и дверь, поджег ее и ушел.
Как рассказал сам подозреваемый, причиной такого поступка стала обида на хозяина квартиры.
Минчанин задержан, в его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция этой статьи предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.
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После употребления спиртных напитков в гостях у хозяина квартиры мужчина ушел, а затем вернулся с бутылкой ацетона и совершил поджог.
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