Украинский беспилотник вторгся на территорию России

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Украинский беспилотник в воскресенье пытался пересечь границу России со стороны Брянской области, данный инцидент уже прокомментировали власти РФ.

Инцидент произошел накануне: украинский дрон вторгся на территорию России — на Брянщину. Зафиксировало беспилотник радиолокационное оборудование. Аппарат двигался на крейсерской скорости в 130 километров в час — вероятнее всего, пытался пересечь границу незаметно.



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Очевидная провокация

Ситуацию с "залетом" на территорию России уже прокомментировал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Нарушение российского воздушного пространства украинским беспилотником — очевидная провокация", — заявил сенатор.

Одной из возможных целей проникновения на территорию России называют шпионаж, сейчас эту версию активно разрабатывают.

Возможна и причастность США

Бондарев не исключил: к инциденту могут быть причастны США — они, по его словам, пытаются втянуть Россию "в самый очаг украинской прокси-войны".

"Есть вероятность, что этот дрон — просто наживка. Подобные методы широко использовались американцами в годы "холодной войны". Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран "руку Госдепа". Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя", — отметил глава комитета.

Как долго дрон находился на территории России и какова его дальнейшая судьба, пока не уточняется.