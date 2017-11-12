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Пьяный пассажир Audi напал на сотрудника ГАИ в Бресте

13.11.2017 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего жителя Жабинки по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщили Sputnik в ГАИ Брестской области.

Инцидент произошел накануне днем в областном центре, когда инспекторы остановили Audi A8, совершивший правонарушение. Во время оформления административного протокола из легковушки вышел пассажир и ударил сотрудника ГАИ.

Нападавшего задержали и отвезли на медосвидетельствование, которое показало наличие у него в крови 1,1 промилле алкоголя. В ГАИ отметили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси.

Также выяснилось, что за нападавшим числится более 40 нарушений Правил дорожного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Сам нападавший является злостным нарушителем ПДД – на него было составлено более 40 протоколов.

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