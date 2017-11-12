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Снова «пьяная» сигарета?..

13.11.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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1 ноября в 18 часов 18 минут в центр оперативного управления Копыльского РОЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома в д. Рудное. 


По прибытии к месту вызова спасателями установлено, что открытого горения нет, а дым идет из окна. Дом деревянный, одноэтажный, размером 5х8 м, крыша шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. АПИ не установлен.

В результате пожара в комнате размерами 3х4 м уничтожены постельные принадлежности (матрас), повреждена стена на площади 1 кв. м. Там же спасателями обнаружен погибший, хозяин дома, 1963 г.р. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые граждане! МЧС напоминает: горящий окурок, попадая на постель, одежду, пол, становится причиной пожара.  Тлеющая сигарета опасна тем, что способствует сильному задымлению помещения, вызывая отравление продуктами распада, а зачастую  и гибель. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной безопасности!

Копыльский РОЧС

 
 
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1 ноября в 18 часов 18 минут в центр оперативного управления Копыльского РОЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома в д. Рудное.  По прибытии к месту вызова...

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