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Обрушение новостройки в Саранске: погибло три человека

13.11.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Число погибших при обрушении лестничного пролета в строящемся дома в Саранске составило три человека, сообщают в региональной службе МЧС.

Обрушение новостройки в Саранске: погибло три человека
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Как проинформировали в службе, лестничный марш с шестого по второй этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске обрушился сегодня в обед.

В настоящее время производится разбора завалов. После этого криминалисты следственного комитет России (СКР) осмотрят место происшествия и установят обстоятельства происшедшего, в частности, имело ли место при проведении строительных работ нарушение требований охраны труда и безопасности.

СКР уже начал доследственную проверку по факту обрушения.

По данным местных СМИ, строительстве вела компания "Мордовпромстрой".

 
Теги: Минск
 
 
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Частичное обрушение строящегося дома в Саранске привели к гибели нескольких человек.

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