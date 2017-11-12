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Обрушение новостройки в Саранске: погибло три человека
13.11.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Число погибших при обрушении лестничного пролета в строящемся дома в Саранске составило три человека, сообщают в региональной службе МЧС.
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Как проинформировали в службе, лестничный марш с шестого по второй этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске обрушился сегодня в обед.
В настоящее время производится разбора завалов. После этого криминалисты следственного комитет России (СКР) осмотрят место происшествия и установят обстоятельства происшедшего, в частности, имело ли место при проведении строительных работ нарушение требований охраны труда и безопасности.
СКР уже начал доследственную проверку по факту обрушения.
По данным местных СМИ, строительстве вела компания "Мордовпромстрой".
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Частичное обрушение строящегося дома в Саранске привели к гибели нескольких человек.
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