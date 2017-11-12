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В Бресте оштрафовали 25-летнего парня, который скейтом разбил витрину аптеки

13.11.2017 16:40 — ЧП | Tut.by  
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13 ноября суд Ленинского района Бреста огласил приговор по обвинению 25-летнего жителя города в хулиганстве. За разбитую витрину аптеки ему придется заплатить 30 базовых величин.

23 сентября обвиняемый с другом отдыхал в одном из баров города. Во время застолья они вышли на крыльцо на перекур и там познакомились с другим посетителем. Новый знакомый пригласил их присесть за свой столик, за которым дремал его товарищ. Парни прошли в зал и подсели к спящему. Тот проснулся, не признал гостей и ударил обвиняемого кулаком в лицо. Общий знакомый успокоил стороны и предложил потерпевшему скейт в качестве компенсации за разбитый нос. Конфликт решили полюбовно.

После отдыха в баре потерпевший с товарищем пошли домой. По дороге они швыряли скейт из стороны в сторону и разбили стекло аптеки «Витафарм».

Задержать хулигана помог очевидец, который обратился в милицию и проследовал за ним до прибытия сотрудников милиции.

«Суд Ленинского района Бреста признал молодого человека виновным по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство) и назначил 30 базовых величин штрафа (690 рублей)», — сообщила помощник прокурора города Бреста Ольга Бердюгина.

При назначении наказания суд учел то, что обвиняемый ни разу не привлекался к уголовной ответственности и добровольно возместил нанесенный предприятию ущерб — порядка 450 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф.

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