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Пожилая жительница Слонима выпала из окна 7-го этажа
13.11.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Пенсионерка погибла в Слониме в результате падения с седьмого этажа, сообщила "
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
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По информации издания, инцидент в районном центре произошел около 19:00 в пятницу 10 ноября на улице Тополевой.
В результате падения с 7-го этажа девятиэтажного дома 82-летняя женщина погибла на месте.
Как пишет газета, пенсионерка страдала психическим расстройством, в качестве одной из версий произошедшего рассматривается суицид.
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От полученных в результате падения травм 82-летняя женщина, страдающая психическим расстройством, погибла на месте.
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