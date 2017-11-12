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Пожилая жительница Слонима выпала из окна 7-го этажа

13.11.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Пенсионерка погибла в Слониме в результате падения с седьмого этажа, сообщила "Газета Слонимская" в понедельник.

Пожилая жительница Слонима выпала из окна 7-го этажа
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
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По информации издания, инцидент в районном центре произошел около 19:00 в пятницу 10 ноября на улице Тополевой.

В результате падения с 7-го этажа девятиэтажного дома 82-летняя женщина погибла на месте.

Как пишет газета, пенсионерка страдала психическим расстройством, в качестве одной из версий произошедшего рассматривается суицид.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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От полученных в результате падения травм 82-летняя женщина, страдающая психическим расстройством, погибла на месте.

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