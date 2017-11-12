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Завершено расследование дела о падении гидроплана под Браславом

13.11.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Витебский областной суд уголовное дело о крушении частного гидросамолета в Браславском районе, сообщили в ведомстве в понедельник.

Завершено расследование дела о падении гидроплана под Браславом
© Flickr/ Paul Schultz
Гидросамолет упал в Браславском районе, один человек погиб

Частный трехместный гидросамолет-амфибия "Че-23М" упал под Браславом 27 августа 2016 года. На борту было три человека, 56-летний минчанин погиб, еще двое были госпитализированы.

"Обвиняемым по данному делу проходит пилот, в отношении него возбуждено уголовное дело", – сообщили в прокуратуре.

Там также отметили, что дело возбудили по ч. 2 ст. 314 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Мужчине инкриминируется то, что он, являясь пилотом гражданской авиации, перевозя на воздушном судне двух пассажиров с гидроплощадки на озере к туристической стоянке в Браславском районе, нарушил требования Воздушного кодекса Беларуси.

Следствием было установлено, что он утратил контроль над высотой полета при заходе на посадку и по неосторожности совершил столкновение с деревьями.

"В результате крушения воздушного судна одному из пассажиров причинены тяжкие телесных повреждений, от которых он скончался, а второму пассажиру – легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья", – сказали в Генпрокуратуре.

 
Теги: Минск
 
 
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Пилот утратил контроль за высотой полета при заходе на посадку и совершил столкновение с деревьями и земной поверхностью.

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