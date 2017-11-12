Умер мальчик, на которого упала плита на долгострое в Могилеве

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Умер второй мальчик, пострадавший от падения плиты на долгострое в Могилеве, с момента трагедии, которая произошла 1 ноября, он находился в реанимации областной детской больницы.



© Sputnik/ Виктор Толочко СК сообщил о новом повороте в деле о гибели мальчика в Могилеве

За несколько дней до смерти ребенка главный врач учреждения Игорь Каско сообщил Sputnik, что пациент не приходил в сознание, его состояние было крайне тяжелым.

Мальчик был госпитализирован с тяжелой комбинированной травмой: глубоким переохлаждением и сочетанной массивной скелетной травмой.

Несчастный случай произошел 1 ноября. На двух школьников упала плита перекрытия на территории долгостроя в микрорайоне Спутник областного центра. Один ребенок от полученных трав скончался на месте. Второй был госпитализирован в Могилевскую областную детскую больницу, где за его жизнь боролись лучшие врачи Минска и Могилева.

Известно, что оба мальчика учились в четвертом классе 45-й школы областного центра, воспитывались в многодетных семьях.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела в отношении двух чиновников Могилевского горисполкома и владельца недостроя.

Корреспонденты Sputnik накануне пообщались с жителями микрорайона Спутник о произошедшем>>