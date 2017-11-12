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Умер мальчик, на которого упала плита на долгострое в Могилеве
13.11.2017 17:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Умер второй мальчик, пострадавший от падения плиты на долгострое в Могилеве, с момента трагедии, которая произошла 1 ноября, он находился в реанимации областной детской больницы.
© Sputnik/ Виктор Толочко
За несколько дней до смерти ребенка главный врач учреждения Игорь Каско сообщил Sputnik, что пациент не приходил в сознание, его состояние было крайне тяжелым.
Мальчик был госпитализирован с тяжелой комбинированной травмой: глубоким переохлаждением и сочетанной массивной скелетной травмой.
Несчастный случай произошел 1 ноября. На двух школьников упала плита перекрытия на территории долгостроя в микрорайоне Спутник областного центра. Один ребенок от полученных трав скончался на месте. Второй был госпитализирован в Могилевскую областную детскую больницу, где за его жизнь боролись лучшие врачи Минска и Могилева.
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За несколько дней до смерти ребенка медики сообщили Sputnik, что он находился в крайне тяжелом состоянии.
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