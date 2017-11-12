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Лидчанку-декретницу оштрафовали за наращивание волос на дому
13.11.2017 18:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Экономический суд Гродненской области оштрафовал 26-летнюю жительницу Лиды за нелегальное оказание парикмахерских услуг на дому, сообщили в понедельник в Верховном суде Беларуси.
© Sputnik/ Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
Рекламировала свои услуги девушка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, с использованием социальных сетей: женщинам она предлагала наращивание волос, но при этом не была зарегистрирована как ИП.
"Экономический суд Гродненской области привлек лидчанку к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти базовых величин – 115 рублей", – сообщили в суде.
Там напомнили, что штраф за такое нарушение может достигать 100 базовых величин, также суд может принять решение о конфискации инструментов или полученного дохода.
Уже вступил в силу указ № 337, которым была
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Рекламировала свои услуги девушка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, с использованием социальных сетей.
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